Unnao News: पूर्व प्रधान के घर से 5.24 लाख की चोरी

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अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अजैयाखेड़ा गांव के पूर्व प्रधान कामता प्रसाद ने बताया कि घर में मंगलवार रात चार छत के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। कमरा खुला होने से वहां रखी अलमारी से चोर 24 हजार रुपये और बहू के करीब पांच लाख कीमत के जेवर चुरा ले गए। बुधवार सुबह छह बजे जब घर वालों की नींद खुली तो सामान बिखरा देखा, तब घटना का पता चला। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने जांच की। कोतवाल सुरेश सिंह ने बताया की प्रार्थना पत्र मिला है मामले की जांच की जा रही है घटना संदिग्ध लग रही है।

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नवाबगंज। अजैयाखेड़ा गांव में पूर्व प्रधान के घर में दाखिल हुए चोरों ने अलमारी में रखे 24 हजार रुपये ओर पांच लाख के जेवर चुरा ले गए। पीड़ित ने शिकायत की, पुलिस ने जांच की, लेकिन घटना को संदिग्ध मान रही है।