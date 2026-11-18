विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नवाबगंज आशाखेड़ा के एसआरएमएस क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में पीकेसी क्लब ने पहले बल्लेबाजी की। अगस्त क्लब के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। पूरी टीम 35 ओवर के मैच में 29 ओवर ही खेल सकी और 120 रन बनाकर आलआउट हो गई। इसमें आयुष यादव ने 64 तथा पार्थ त्रिवेदी ने 17 रनों का योगदान किया। अगस्त क्लब की ओर से समर्थ रावत ने तीन विकेट तथा अभिषेक यदुवंशी, सुयश सिंह और मो.अल्तमश ने 2-2 विकेट हासिल किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी अगस्त क्लब की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। टीम की ओर से सुयश सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 76 रन की नाबाद पारी खेली। कृष्णा यादव ने 25 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार साझेदारी करते हुए टीम को बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस प्रकार अगस्त क्लब ने यह मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया।शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सुयश सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अंपायरिंग की भूमिका शिशिर बाजपेई एवं ओम ने निभाई। स्कोरर सूरज त्रिपाठी रहे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवीन सिन्हा, महामंत्री पीके मिश्रा, राकेश कुमार अस्थाना, शंकर श्रीवास्तव, शाकिर हुसैन, कोच नाजिम अली व सुधीर आदि मौजूद रहे।