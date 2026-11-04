Unnao News: एसआईआर में जमा 4.53 लाख फार्मों के दोबारा होगा सत्यापन

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जिले में चार नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ था। अक्तूबर 2025 तक विधानसभाओं में दर्ज कुल मतदाता 23,25,053 तक गणना प्रपत्र पहुंचाए गए थे। इसके बाद प्रपत्रों की वापसी और ऑनलाइन मैपिंग का काम शुरू हुआ था। इसमें 428961 मतदाता वर्ष 2003 से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं दे पाए थे। इसलिए इनको नोटिस जारी की गई थी। इसके अलावा शेष मतदाताओं से बूथों पर विशेष शिविर लगाकर छह मार्च तक दावे, आपत्तियां ली गई थीं।27 मार्च तक नोटिसों के साथ दावे, आपत्तियों का निस्तारण किया गया था। इसके बाद कुल वास्तविक वोटरों की संख्या 2033438 सामने आई थी। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, एसआईआर से 291615 मतदाता कम हुए थे। इनके फार्म-सात भरे गए थे। वोटर बनने के लिए 128684 लोगों ने फार्म-छह भरे थे। वहीं संशोधन के लिए 32830 लोगों ने फार्म-आठ भरकर जमा किए थे।अब छह, सात व आठ के जमा हुए फार्मों का ही दोबारा सत्यापन कराने के आदेश हुए हैं। उपजिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि दोबारा सत्यापन के संबंध में अभी चुनाव आयोग का कोई पत्र नहीं मिला है। यदि पत्र आएगा तो सत्यापन कराया जाएगा।