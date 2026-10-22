Unnao News: संजू को चित कर भूपेंद्र बने दंगल केसरी

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मुख्य अतिथि सपा जिलाध्यक्ष जयचंद्र विमल व पूर्व विधायक पुरवा उदयराज यादव ने पहलवानों के हाथ मिलवाकर दंगल की शुरुआत कराई। दंगल में छोटू मल्लावां ने राजू बनिगांव, संजू कानपुर ने सुल्तान औरैया और विपिन कानपुर ने कमलेश कानपुर को पटकनी दी। दंगल केसरी के लिए बांगरमऊ के भूपेंद्र यादव और कानपुर के संजू पहलवान के बीच कुश्ती हुई। इसमें भूपेंद्र यादव ने संजू पहलवान को पटकनी देकर दंगल केसरी का खिताब जीता।विजेता पहलवान को कमेटी ने 31 हजार का नकद पुरस्कार दिया। आयोजक अनुज यादव ने अतिथियों को अंगवस्त्र भेंट किया। पूर्व ब्लाॅक प्रमुख बीतेंद्र प्रताप सिंह, सुंदरलाल लोधी, राकेश, बैनी लोधी, देवेंद्र, सूरज आदि मौजूद रहे।