Unnao News: मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में निशुल्क कोचिंग के लिए कराएं पंजीकरण

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अतिथि प्रवक्ता अनुपम सिंह व पूर्व बैंक अधिकारी बीएन शुक्ला ने छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जानकारी दी। बताया कि योजना के माध्यम से सिविल सेवा, बैंक, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी आदि कोर्सों की निशुल्क कोचिंग दी जाती है। जो भी छात्र-छात्रा कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सेवामित्र पोर्टल पर हेल्पलाइन तथा एप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीयन तीन वर्ष के लिए मान्य होता है।बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोर्सों के जिले स्तर पर जो कोचिंग दी जा रही है, वह पूरी तरह से निशुल्क है। ऑनलाइन के साथ जिला सेवायोजन कार्यालय से भी जाकर ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस मौके पर सहायक सेवायोजन अधिकारी आस्था सिन्हा, प्रधानाचार्य डॉ. विक्रम प्रताप सिंह, रमेश कुमार व श्रीकांत आदि मौजूद रहे।