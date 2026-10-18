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Unnao News: पालिका में दो, आरएसएस इंटर काॅलेज बूथ पर आया एक फार्म

Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:30 AM IST
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unnao news
नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद
उन्नाव। लोगों की उदासीनता कहें या प्रचार-प्रसार का अभाव, नए वोटर बनाने और संशोधन के लिए 2740 पोलिंग बूथों पर लगाए गए विशेष शिविरों में कइयों में दोपहर में ही सन्नाटा हो गया। शहर के नगर पालिका परिषद में मात्र दो लोगों फार्म-6 भरकर जमा किया। राजा शंकर सहाय इंटर काॅलेज में मात्र एक युवक वोटर बनने पहुंचा।
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एसडीएम सदर राजेश कुमार विश्वकर्मा ने श्याम कुमारी सेठ इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। बीएलओ को नाम बढ़वाने के निर्देश दिए। कस्बा भगवंतनगर के आरआरबीएन इंटर कॉलेज के मतदाता बूथ पर मंजू, सुनीता, सीता और सन्नो नाम बढ़वाने पहुंचीं लेकिन फार्म 6 न मिलने से लौट गईं। बीएलओ ने बताया कि केवल एक-एक फार्म उपलब्ध होने से समस्या आई।
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पुरवा में एसडीएम दिग्विजय सिंह ने कटरा, एमआरआरएस इंटर कॉलेज पुरवा और बीएएएस इंटर कॉलेज के साथ ऊंचगांव किला बूथ का निरीक्षण किया। एमआरआरएस इंटर कॉलेज में एसडीएम ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फार्म-6 बांटे।
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फतेहपुर चौरासी कस्बे के जवाहरलाल नेहरू इंटर कालेज में केवल 15 नए लोगों के नाम जोड़ने के लिए फार्म भरे गए। इसमें 10 महिलाएं और पांच पुरुष थे।
सफीपुर के बूथ संख्या 62, 63, 64 व 65 में युवा फार्म-6 भरने पहुंचे। बीघापुर नगर पंचायत स्थित कमलापति इंटर कॉलेज में लगे शिविर का एडीएम सुशील कुमार गोंड व एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया।

कम संख्या में मतदाताओं के नाम बढ़ने को लेकर बीएलओ से कहा कि घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें। एडीएम ने विवाह होने के बाद नई बहुओं के नाम भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। एडीएम ने बताया कि जिन बूथों पर लोग कम पहुंचे हैं, वहां के बीएलओ को क्षेत्र में जाकर संपर्क करने को कहा गया है। अगला शिविर 24 अक्तूबर को लगेगा।

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

नगर पालिका परिषद पोलिंग बूथ में सन्नाटा। संवाद

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