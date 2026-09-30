Unnao News: 57 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय तैयार, उद्घाटन का इंतजार
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
उन्नाव। जिले की 57 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालयों का निर्माण और पुस्तकों की खरीदारी पूरी हो गई है। पुस्तकालय में छात्र पहुंचने भी लगे हैं। हालांकि उद्घाटन अभी नहीं हुआ है। इसके लिए शासन से तारीख घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाई के लिए शहर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसको देखते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की मंजूरी दी है। पहले चरण में 137 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण की मंजूरी मिली थी। इसमें से 57 पंचायतों में पुस्तकालय बनकर तैयार हो गए हैं। फर्नीचर के साथ किताबें भी पहुंच गई हैं।
एक पुस्तकालय की लागत करीब चार लाख रुपये है। इसमें 70 हजार फर्नीचर पर खर्च हुआ है। टीवी स्क्रीन आदि के खरीदारी 1.20 लाख रुपये से की गई है। 90 हजार की एनसीआरटी व इतनी ही कीमत की अन्य प्रकाशन की किताबें खरीदी गई हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव ने बताया कि 57 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। पुस्तकालय में अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की व्यवस्था हो गई है। अब इनका उद्घाटन होना है। इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाई के लिए शहर की दौड़ लगानी पड़ती है। इसको देखते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोलने की मंजूरी दी है। पहले चरण में 137 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय निर्माण की मंजूरी मिली थी। इसमें से 57 पंचायतों में पुस्तकालय बनकर तैयार हो गए हैं। फर्नीचर के साथ किताबें भी पहुंच गई हैं।
विज्ञापन
एक पुस्तकालय की लागत करीब चार लाख रुपये है। इसमें 70 हजार फर्नीचर पर खर्च हुआ है। टीवी स्क्रीन आदि के खरीदारी 1.20 लाख रुपये से की गई है। 90 हजार की एनसीआरटी व इतनी ही कीमत की अन्य प्रकाशन की किताबें खरीदी गई हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव ने बताया कि 57 पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। पुस्तकालय में अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों की व्यवस्था हो गई है। अब इनका उद्घाटन होना है। इसके बाद ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन