Unnao News: झमाझम बारिश से उमस से राहत, जलभराव से आफत

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बुधवार सुबह करीब छह बजे अचानक मौसम में बदलाव आ गया। गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब दो घंटे तक तेज बारिश हुई। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। रुक-रुककर पानी बरसता रहा। इससे अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर आ गया।एडीएम वित्त राजस्व सुशील कुमार गोंड ने बताया कि लखनऊ मौसम विभाग ने जिले में सात दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अनुसार मध्यम से तेज बारिश होती रहेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।इंसेट-1डीएम बंगले के बाहर रोड पर भरा पानीबारिश में जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। डीएम बंगले के बाहर मुख्य रोड पर पानी भर गया। इसके अलावा कल्याणी, शिवनगर, पूरननगर, कृष्णानगर आदि मोहल्लों में भी पानी भरने की समस्या से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। गलियों में जलभराव होने से लोगों को मंझाकर निकलना पड़ा।