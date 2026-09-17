Unnao News: पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयचंद्र सपा के जिलाध्यक्ष

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अगस्त 2023 में राजेश यादव को सपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उनके कार्यकाल में 2024 लोकसभा चुनाव हुआ था। हालांकि पार्टी प्रत्याशी अन्नू टंडन को हार का सामना करना पड़ा था। अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए जिलाध्यक्ष बदला गया है।अब पार्टी की कमान माखी ग्राम पंचायत के प्रधान रहे जयचंद्र विमल को दी गई है। जयचंद्र एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी सपा में राजनीतिक पारी की शुरुआत युवजन सभा के जिलाध्यक्ष पद से हुई थी।फोन पर बातचीत में जयचंद्र ने बताया कि उनको लखनऊ से आए बधाई काॅल से ही अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी मिली है। बताया कि उनकी प्राथमिकता सभी को साथ लेकर चलने की होगी।