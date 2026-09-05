Unnao News: अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने रोपे पौधे

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राज्यमंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि भाजपा ने सबका साथ-सबका विकास नारे के साथ सभी धर्म व वर्ग के लोगों का बराबरी से विकास किया। किसानों के लिए बीज व गरीबों को राशन, घर देकर मदद दी। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की। पंचायत भवनों में पुस्तकालय खोल परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों को बेहतर स्थान उपलब्ध कराया। गंगा एक्सप्रेसवे में हुए गड्ढों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार इसकी जांच कराई जाएगी, जिसकी लापरवाही मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी।विधायक बंबालाल दिवाकर, डॉ. मूसा अंसारी, डॉ. खालिद अंसारी, जिया उल हक अंसारी, अजीजुद्दीन अंसारी, पूर्व चेयरमैन इजहार खां उर्फ गुड्डू, मोहम्मद अहमद, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता, रहीस खान उर्फ पप्पू, युवा नेता हाशिम खान आदि मौजूद रहे।