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मगरवारा के गोकुल बाबा मेले में अष्टमी तिथि पर श्री गोकुल बाबा दंगल कमेटी ने दंगल का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के अलावा प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से आए पहलवानों के बीच रोचक मुकाबले हुए। निर्णायक मंडल में सुघर पहलवान व मनोज पहलवान शामिल रहे। फाइनल मुकाबले में हरिद्वार के स्टील बाॅडी के नाम से मशहूर पहलवान और बरेली के चंद्रसेन पहलवान के बीच कुश्ती हुई। इसमें स्टील बाॅडी पहलवान ने दंगल केसरी का खिताब अपने नाम किया।वहीं मासवासी, औरैया, बीघापुर सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। आयोजक मंडल में पूर्व प्रधान डॉ. ओम प्रकाश पाल, सुघर पहलवान सराय, विपुल सिंह, विनीत सिंह, पूर्व बीडीसी सूरज, महावीर सिंह चंदेल, रिंकू सिंह सेंगर, राम कृपालु, रोहित रावत भी मौजूद रहे।