Unnao News: बारिश थमी, अब आई मुश्किलों की बाढ़

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शहर के मोहल्ला इंद्रानगर में जलभराव से परेशान लोगों ने रविवार को जिला अस्पताल-गदनखेड़ा मार्ग पर जाम लगाया था। मौके पर सदर विधायक व एसडीएम सदर पहुंचे थे। पंप लगवाकर पानी निकलवाने का आश्वासन दिया था। सोमवार को केवल उस गली में ही पानी निकलवाया गया, जहां विधायक और एसडीएम जायजा लेने पहुंचे थे। मोहल्ले में अन्य जगहों पर पानी भरा रहा और लोग जलभराव के बीच घरों में कैद होकर रह गए।मोहल्ला शिवनगरशिवनगर की गलियाें में भरा पानीकानपुर-लखनऊ हाईवे पर बाईपास के पास बसे मोहल्ला शिवनगर में भी गलियों में पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। स्कूली छात्र जूता-मोजा हाथ में लेकर पानी मंझाकर आवागमन कर रहे हैं। लोग भी जलभराव से परेशान हैं और पानी के बीच से आवागमन कर रहे हैं। ठहरे पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।मोहल्ला -पीतांबरनगरगांवों से बदतर पाॅश इलाके के हालातकहने को तो पीतांबरनगर पॉश क्षेत्रों में गिना जाता है लेकिन जलभराव ऐसा है कि हालत गांवों से बदतर हो गई है। मोहल्ले की प्रत्येक गली में पानी भरा है। बारिश थमने के 24 घंटे बाद भी यहां का पानी कम नहीं हुआ है। लोग जलभराव के कारण परेशान हैं लेकिन नगर पालिका प्रशासन इससे अंजान बना है।मोहल्ला-लोकनगरसंक्रामक रोगों का सता रहा डरयहां के हालत भी जलभराव से बदतर हो गए हैं। लोगों के घरों के सामने पानी भरा है। इससे मोहल्लेवासी कहीं आ और जा नहीं पा रहे हैं। घरों में पूरे दिन रहने के लिए मजबूर हैं। पानी में काई सी जमने लगी है। इससे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों को सूचना दी लेकिन किसी ने जलभराव से राहत दिलाने के प्रयास नहीं किए।पीडीनगरपानी से लबालब हैं मोहल्ले की गलियांपीडीनगर में नंदनवन पार्क के पीछे वाली गली में भी जलभराव बना हुआ है। शुक्रवार को हुई तेज बारिश से यहां पर पानी भरने लगा था। 24 घंटे बाद गली पानी से लबालब हो गई। यह स्थिति आज भी बनी हुई है। लोगों को जरूरी काम से निकलने के दौरान पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। यह मोहल्ला भी शहर के पॉश एरिया में गिना जाता है। जलभराव से हालत गांवों से ज्यादा खराब हो गई है।वर्जन...इंद्रानगर में मुख्य गली का पानी निकलवा दिया गया है। अन्य गलियों का निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मोहल्ले का पानी साइफन नाले से निकलता है, जिससे 23 मोहल्ले जुड़े हैं। इतने मोहल्लों का पानी पहुंच जाने से साइफन नाला भी जाम सा हो गया है। पानी निकलते ही जलभराव की समस्या का समाधान हो जाएगा। -रामआसरे कमल, ईओ, नगर पालिका परिषद उन्नाव।नगर पालिका परिषद उन्नाव की आबादी करीब तीन लाखकुल वार्ड -32कुल नाले (बड़े व छोटे) -119मुख्य नाला-अताउल्ला व साइफननाला सफाई पर खर्च-करीब 30 लाख