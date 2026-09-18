Unnao News: ओवरब्रिज निर्माण में देरी ने बढ़ाईं मुश्किलें, डायवर्जन से लग रहा जाम

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लखनऊ-कानपुर हाईवे पर स्थित जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के लिए यातायात बंद करने का छह महीने का इंतजार बेकार रहा। खतरे को देखते हुए अब यह पुल भारी वाहनों के लिए तीन महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यह समस्या 13 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। रेलवे पुलों के निर्माण में देरी से उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित कई जिलों में भारी वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। हालांकि, रेलवे के अधिकारी सरैंया रेलवे क्रॉसिंग पुल को अक्तूबर के अंत तक पूरा करने की बात कह रहे हैं।फोटो-2-उन्नाव-कानपुर के बीच सरैंया रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन पुल। संवादफोटो-3-जाजमऊ पुल बंद होने से यातायात बढ़ने से संकरी सर्विस रोड पर लगा जाम। संवादअधूरे सरैंया पुल ने बढ़ाया जामउन्नाव। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर जाजमऊ गंगा पुल की कानपुर जाने वाली लेन तीन महीने के लिए बंद की गई है। हल्के वाहनों और बसों को मरहला चौराहा से सरैंया रेलवे क्रॉसिंग मार्ग से कानपुर भेजा जा रहा है। चार साल से निर्माणाधीन सरैंया पुल अधूरा होने और हर दस मिनट पर क्रॉसिंग बंद होने से यहां जाम लग रहा है।815 मीटर लंबा, चार लेन का पुल 77 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। इसका निर्माण मार्च 2024 तक पूरा होना था। सरैंया पुल की देरी से जाजमऊ पुल की मरम्मत महीनों बाधित रही। यदि सरैंया पुल चालू होता तो यातायात में इतनी समस्या नहीं होती। क्रॉसिंग बंद होने से लगने वाले जाम से भी बचा जा सकता था।फोटो-4-हाईवे को लखनऊ-कन्नौज मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग पर अजगैन में निर्माणाधीन पुल। संवादतीन साल से निर्माणाधीन है अजगैन रेलवे पुलनवाबगंज। लखनऊ-कानपुर हाईवे को लखनऊ-कन्नौज मार्ग से जोड़ने वाले अजगैन रेलवे पुल का निर्माण तीन साल से चल रहा है। इसके पूरा होने में चार महीने और लगेंगे। पुल निर्माण में देरी से भारी वाहनों को जाजमऊ पुल बंद होने पर आवागमन में काफी समस्या हो रही है।अजगैन-मोहान मार्ग लखनऊ-कानपुर हाईवे को लखनऊ-बांगरमऊ-कन्नौज मार्ग से जोड़ता है। अजगैन थाना मोड़ से वाहन इसी रेलवे क्रॉसिंग से होकर मोहान तिराहा पहुंचते हैं। यहां से बांगरमऊ, कन्नौज या लखनऊ पहुंचा जा सकता है। यह मार्ग लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, बांगरमऊ, बिल्हौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद होते हुए दिल्ली तक जाता है। हरदोई और शाहजहांपुर सहित कई अन्य मार्ग के वाहन भी इसी रास्ते से जुड़े हैं।रेलमंत्री से सांसद करेंगे शिकायतसांसद साक्षी महाराज ने कहा कि चाहे पुलों का निर्माण हो या अमृत भारत स्टेशन योजना और मिशन रफ्तार के तहत कराए जा रहे विकास व अन्य निर्माण कार्य। सभी में बेहत सुस्ती है। पिछले महीने उन्नाव रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था और डीआरएम से काम में तेजी लाने के लिए कहा था। जल्द ही रेल मंत्री से फिर मुलाकात कर करके जिले की स्थिति बताएंगे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे।वर्जन...रेलवे ट्रैक वाले हिस्से में गर्डर रखने का काम चल रहा है। गर्डर के बाद स्लैब का काम होगा। इसमें अभी एक महीने का वक्त लगेगा। अनुमान है कि अक्तूबर के अंत तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस पुल को सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। -आशीष कुमार, अभियंता रेलवे।