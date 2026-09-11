Unnao News: दो महीने में फिर फूल गई 64 करोड़ के पुल की सड़क

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सितंबर 2024 में 64 करोड़ की लागत से कानपुर-लखनऊ हाईवे के गदनखेड़ा चौराहा पर एनएचएआई ने पुल का निर्माण कराया था। इसके बाद से हर तीन से चार महीने में सड़क उखड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि हर बार कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन ही उखड़ रही है। जुलाई में दो-तीन दिन की हल्की बारिश में ही पुल की ऊपरी परत जवाब दे गई थी। मरम्मत कराई गई और दो महीने ही बीते कि फिर, ऊपरी परत कहीं फूल गई तो कहीं उखड़ गई। एनएचएआई ने इसकी मरम्मत शुरू कराई है। वाहनों को एक लेन से ही निकाला जा रहा है।अत्यधिक ओवरलोड वाहनों की वजह से कानपुर से लखनऊ लेन में बार-बार समस्या हो रही है। इसबार फाइबरग्लास जियोग्रिड बिछाने के बाद ओवरले का काम कराया जा रहा है। इससे बिटुमिन ज्यादा मजबूत रहेगी। -पंकज यादव, पीडी एनएचएआई।