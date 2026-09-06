Unnao News: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की फिर दो स्थानों पर धंसी पटरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
असोहा। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को दो स्थानों पर साइड पटरी धंस गई। जलनिकासी के लिए बनाई गई नालियों से पानी न निकलने के कारण मिट्टी का कटाव हुआ। निर्माण एजेंसी पीएनसी लगातार धंसे हुए हिस्सों की मरम्मत करा रही है लेकिन एक के बाद एक खामी सामने आ रही है।
लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 50.6 पर जगेथा के पास जलनिकासी के लिए बनाई गई नाली के पास मिट्टी दोबारा धंस गई। कानपुर से लखनऊ लेन पर किलोमीटर संख्या 50.5 पर जगेथा के पास कटाव से गड्ढा हो गया। इसका कारण भी जलनिकासी की सही व्यवस्था न होना है। बारिश का पानी नालियों की बजाय बगल से बहने के कारण साइड की मिट्टी का कटाव हुआ।
निर्माण एजेंसी पीएनसी ने शनिवार को भी श्रमिक और डंपर लगाकर मरम्मत का काम कराया। एक्सप्रेसवे के फुटपाथ क्षेत्र में रोलिंग करउसे मजबूत करा रही है। हालांकि स्थिति यह है कि एक जगह जब तक मरम्मत होती तब तक दूसरी जगह समस्या आ जाती है। कभी बारिश की वजह से सड़क की पटरी और मिट्टी धंस जाती है तो कभी धूप निकलने पर मिट्टी सूखने पर दरारें खुल जाती हैं।
विज्ञापन
वर्जन...
क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। जलनिकासी की समस्या जहां भी सामने आती है, उसे ठीक कराया जाता है। एक्सप्रेसवे के फुटपाथ को मजबूत करने के लिए लगातार रोलिंग की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में धंसने और कटाव की समस्या नहीं होगी। -विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।
विज्ञापन
लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 50.6 पर जगेथा के पास जलनिकासी के लिए बनाई गई नाली के पास मिट्टी दोबारा धंस गई। कानपुर से लखनऊ लेन पर किलोमीटर संख्या 50.5 पर जगेथा के पास कटाव से गड्ढा हो गया। इसका कारण भी जलनिकासी की सही व्यवस्था न होना है। बारिश का पानी नालियों की बजाय बगल से बहने के कारण साइड की मिट्टी का कटाव हुआ।
विज्ञापन
निर्माण एजेंसी पीएनसी ने शनिवार को भी श्रमिक और डंपर लगाकर मरम्मत का काम कराया। एक्सप्रेसवे के फुटपाथ क्षेत्र में रोलिंग करउसे मजबूत करा रही है। हालांकि स्थिति यह है कि एक जगह जब तक मरम्मत होती तब तक दूसरी जगह समस्या आ जाती है। कभी बारिश की वजह से सड़क की पटरी और मिट्टी धंस जाती है तो कभी धूप निकलने पर मिट्टी सूखने पर दरारें खुल जाती हैं।
विज्ञापन
वर्जन...
क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। जलनिकासी की समस्या जहां भी सामने आती है, उसे ठीक कराया जाता है। एक्सप्रेसवे के फुटपाथ को मजबूत करने के लिए लगातार रोलिंग की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में धंसने और कटाव की समस्या नहीं होगी। -विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।