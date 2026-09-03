Unnao News: पत्नी थाने में देने गई तहरीर और पति ने कर ली खुदकुशी

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सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गोमापुर निवासी रामसेवक ने बताया कि बेटा अमर रावत (28) घरों की रंगाई-पुताई का ठेका लेता था। लखनऊ में उसका काम चल रहा था। उसकी शादी करीब तीन साल पहले असोहा थाना क्षेत्र के कांथा गांव की पायल से हुई थी। बताया कि बेटे का पत्नी पायल से अक्सर झगड़ा होता रहता था। इससे वह मायके चली जाती थी। मंगलवार की दोपहर बहू पायल गांव की बाजार से चूड़ी लेने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक जब घर नहीं लौटी तो चिंता हुई। इस पर लखनऊ में रहने वाली बेटी रोशनी से फोन कर पायल से बात करने को कहा। पायल ने बताया कि वह असोहा थाने में ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देने आई है। रात में जब बेटा घर आया तो उसे इस बात की जानकारी दी। बेटे ने खाया खाया और सोने की बात कहकर चला गया। रात करीब 12:30 बजे उसका शव कमरे में पंखे के सहारे साड़ी के फंदे से लटका मिला। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। पिता ने बहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है।प्रभारी थानाध्यक्ष एसएसआई नरेंद्र प्रताप ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के पिता ने बहू के खिलाफ प्रार्थनापत्र देने के लिए कहा है।