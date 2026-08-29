Unnao News: बिजली गिरने से दोमंजिला मकान ढहा, सात लोग दबे, चार गंभीर

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कोतवाली क्षेत्र के धिरजीखेड़ा गांव निवासी शुभम ने बताया कि पुराने घर के बगल में नया दो मंजिला घर बनवाया गया था। एक कमरे में बड़े भाई रोहतांश (30), भाभी रेशमी (27) उनका छह माह का बेटा कृष्णा, मां शर्मिला (60) और बहन पूजा (24) सो रहे थे। दूसरे कमरे में चाची जयदेवी (55) और चचेरी बहन शिखा (24) सो रही थीं।बृहस्पतिवार रात करीब 11:30 बजे तेज बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई और इसी दौरान बिजली गिरने से घर की दीवारें ढह गईं। इससे कमरों में सो रहे सभी मलबे में दब गए। घर गिरने की आवाज सुन पड़ोसी और ग्रामीण पहुंचे। सूचना पाकर कोतवाल भवन सिंह मौर्य, हल्का प्रभारी सियाराम चौरसिया पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम के साथ आए और राहत कार्य शुरू किया। मलबे में दबे सभी लोगों को निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने शर्मिला, जयदेवी, रेशमी और रोहतांश के सिर, पैर और अंदरूनी चोटें होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नायब तहसीलदार कृष्णानंद बाजपेई और भारत सिंह ने भी मौके पर पहुंच जांच की।तहसीलदार शिवम राठौर ने बताया कि घर की दीवार के पास गड्ढे में जलभराव होने से दीवार कमजोर होकर झुक गई थी। इससे घर गिरा है। नीचे भूसा भरा होने से बड़ा हादसा होने से बच गया। पीड़ित परिवार को नियमानुसार सहायता राशि दिलाई जाएगी।