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Unnao News: तेज धारा में बना रहे वैकल्पिक रास्ते को एसडीएम ने हटवाया

Mon, 07 Sep 2026 01:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:13 AM IST
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The SDM had the alternative path, which was being constructed in the swift current, removed.
हसनगंज। सई नदी का जलस्तर बढ़ने से अकबरपुर-रसूलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ग्रामीणों ने एक अस्थायी वैकल्पिक रास्ता बनाया था। हालांकि, एसडीएम शालिनी सिंह तोमर ने खतरे की आशंका पर इस रास्ते को हटवा दिया।
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अकबरपुर-रसूलपुर मार्ग पर कई दिनों से पानी की तेज धारा बह रही है। इससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अहमदपुर गांव के पास ग्रामीणों ने बांस बांधकर एक अस्थायी मार्ग बनाना शुरू किया था। रसूलपुर गांव के युवकों ने भी लोगों की आवाजाही के लिए सड़क पर बांस बांधकर वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास किया। रविवार को एसडीएम शालिनी सिंह तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और खतरे की गंभीरता को समझा। एसडीएम ने तत्काल बांस से बने वैकल्पिक रास्ते को हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। एसडीएम तोमर ने बताया कि यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
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