Unnao News: तेज धारा में बना रहे वैकल्पिक रास्ते को एसडीएम ने हटवाया

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अकबरपुर-रसूलपुर मार्ग पर कई दिनों से पानी की तेज धारा बह रही है। इससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अहमदपुर गांव के पास ग्रामीणों ने बांस बांधकर एक अस्थायी मार्ग बनाना शुरू किया था। रसूलपुर गांव के युवकों ने भी लोगों की आवाजाही के लिए सड़क पर बांस बांधकर वैकल्पिक रास्ता बनाने का प्रयास किया। रविवार को एसडीएम शालिनी सिंह तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और खतरे की गंभीरता को समझा। एसडीएम ने तत्काल बांस से बने वैकल्पिक रास्ते को हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। एसडीएम तोमर ने बताया कि यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

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हसनगंज। सई नदी का जलस्तर बढ़ने से अकबरपुर-रसूलपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ग्रामीणों ने एक अस्थायी वैकल्पिक रास्ता बनाया था। हालांकि, एसडीएम शालिनी सिंह तोमर ने खतरे की आशंका पर इस रास्ते को हटवा दिया।