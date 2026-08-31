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Unnao News: कोरोना योद्धाओं के समायोजन की तैयारी

Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
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Preparations for the absorption of Corona warriors
उन्नाव। कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अब विभाग में समायोजित किया जाएगा। शासन ने सीएमओ कार्यालय से ऐसे कर्मियों की जानकारी मांगी है। इसके बाद विभागीय अधिकारी उनके दस्तावेज खंगालने में जुट गए हैं।
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वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य विभाग ने करीब 80 कर्मियों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया था। इनमें स्वीपर, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन और चिकित्सक शामिल थे। इन कर्मियों ने कोविड वार्ड, आइसोलेशन सेंटर और टीकाकरण केंद्रों पर दिन-रात ड्यूटी निभाई थी। निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था। अब शासन ने इन कर्मियों के अनुभव को देखते हुए समायोजन का निर्णय लिया है। सीएमओ कार्यालय को कोरोना काल में कार्य करने वाले कर्मियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची में शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और कोविड ड्यूटी का विवरण शामिल होगा। उपलब्ध रिक्तियों और योग्यता के आधार पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग में तैनाती मिलेगी।
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शासन के निर्देशों के क्रम में ऐसे सभी कर्मियों के अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। पात्र कर्मियों की सूची पूरी होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिसके बाद शासन स्तर से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ. अजय शर्मा, सीएमओ
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