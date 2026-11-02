Unnao News: धान खरीद आज से, खुलेंगे 41 क्रय केंद्र

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संवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। जिला प्रशासन ने किसानों से धान खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जिले में 41 क्रय केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। आज से सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार फार्मर रजिस्ट्री करा चुके किसानों को पंजीकरण नहीं कराना होगा।जिले में धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सोमवार से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए केंद्र खोलने की जिला प्रशासन ने अनुमति दी है। खरीद की जिम्मेदारी विपणन शाखा, पीसीएफ व एफसीआई को दी गई है। कॉमन धान का खरीद मूल्य जहां 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रेड ए के धान का सरकारी मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पिछले खरीद वर्ष से 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। खरीद 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष यादव ने बताया कि यदि किसान की फार्मर रजिस्ट्री है तो उसे पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि फार्मर रजिस्ट्री नहीं है तो धान को सरकारी केंद्रों पर बेचने से पहले किसानों को विभागीय पोर्टल www.fcs.up.gov.in पंजीकरण कराना होगा। किसानों को 48 घंटे के अंदर उनके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा।उन्होंने किसानों से अपील की कि जिस खाते में वह भुगतान चाहते हैं, उसे पंजीकरण से पूर्व आधार व एनपीसीआई से मैप करा लें। किसान खतौनी, बैंक पासबुक व आधार में दर्ज नाम के अनुसार ही पंजीकरण कराएं। बताया कि किसानों को खरीद, भुगतान आदि की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। यदि किसान उपज बेचने के दौरान स्वयं उपस्थित न हो सके तो परिवार के किसी नामित सदस्य का विवरण व आधार नंबर भरना होगा।इंसेट-117 प्रतिशत तक नमी होने पर नहीं होगी कटौतीधान खरीद में 17 प्रतिशत तक नमी होने पर कटौती नहीं की जाएगी। इसके ऊपर यदि धान में नमी होगी तो कटौती की जाएगी। खाद्य विपणन अधिकारी ने किसानों से धान सुखाकर लाने की अपील की है। बताया कि अब तक 113 किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीकरण करा लिया है।एजेंसीवार खोले जाने वाले धान केंद्रों की संख्याएजेंसी का नाम-खोले जाने वाले केंद्रों की संख्याविपणन शाखा-15पीसीएफ-24एफसीआई-02