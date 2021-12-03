Unnao News: शादीशुदा युवक ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

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माखी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 20 साल की युवती ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के लंगड़ाखेड़ा गांव निवासी रोहित से उसका फोन पर संपर्क हो गया। दो महीने तक दोनों में प्रेम-प्रसंग चला। आरोप है कभी रोहित ने नहीं अपने को शादीशुदा नहीं बताया। शादी झांसा देकर 12 सितंबर को सुनसान जगह पर बने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिर पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

चकलवंशी। शादीशुदा युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेजा है।