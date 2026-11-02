Unnao News: आपसी मन-मुटाव दूर कर फिर साथ रहने को राजी हुए 14 दंपती

संवाद न्यूज एजेंसीउन्नाव। परिवार परामर्श केंद्र और थानों में बनी महिला हेल्प डेस्क में दंपती विवादों की शिकायतों पर सुनवाई की गई। महिला हेल्प डेस्क और परामर्शदाताओं ने दोनों पक्षों को बैठाकर उनकी समस्या और विवाद के कारणों पर चर्चा कर काउंसलिंग की। मनमुटाव दूर हुआ तो 14 दंपती फिर साथ रहने को राजी हुए।एसपी जयप्रकाश सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन स्थित परिवार परामर्श केंद्र और जिले के अलग-अलग थानों में संचालित महिला हेल्प डेस्क पर रविवार को आपसी विवाद के मामलों में पति-पत्नी और उनके परिजनों को बुलाया गया। परामर्शदाताओं और हेल्प डेस्क में पुलिस कर्मियों ने उन्हें सुना और उनके बीच के मन-मुटाव को समाप्त कराकर साथ रहने के लिए राजी कराया। इसमें परिवार परामर्श में चार, सोहरामऊ, आसीवन, अजगैन और गंगाघाट में दो-दो जोड़े, कोतवाली सदर, थाना दही में एक-एक जोड़ा साथ रहने को राजी हुए। इसमें परिवार परामर्श समिति के प्रभारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव, डॉ शशिरंजना अग्निहोत्री, डॉ. एसके पांडेय, प्रभा यादव और शिवेंद्र सिंह का अहम योगदान रहा। इस दौरान निरीक्षक संतोष कुमारी, महिला थानाध्यक्ष रेखा सिंह का अहम योगदान रहा।