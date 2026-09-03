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Sultanpur News: हाईवे पर बस व बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी

Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 03 Sep 2026 11:55 PM IST
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Youth killed, others injured in bus-bike collision on highway
मोतिगरपुर सीएचसी में घायलों को एंबुलेंस पर लिटाते ग्रामीण। स्रोत-ग्रामीण
मोतिगरपुर। लखनऊ-बलिया हाईवे पर बृहस्पतिवार दोपहर महमूदपुर जंगल गेट के सामने ओवरटेक करने के चक्कर में शाहगंज डिपो की बस से एक बाइक टकरा गई। दुर्घटना में बाइक सवार कादीपुर के मैनेपारा सैदरपुर निवासी सुल्तान खान (29) व दीपचंद (28) घायल हो गए। घायलों को स्थानीय सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां देर शाम दीपचंद की मौत हो गई।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ। बाइक सवार बरौंसा से घर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में महमूदपुर जंगल गेट के पास दुर्घटना हो गई। बाइक स्पीड में थी। एक वाहन को ओवरटेक करने में उनकी बाइक सामने से जा रही बस से टकरा गई। मोतिगरपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि बाइक कौन चला रहा था, यह पता नहीं चल सका है। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतिगरपुर पहुंचाया गया। वहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल दीपचंद ने देर शाम दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बस को स्थानीय थाने के सामने खड़ा कराया गया है, जबकि क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया गया है। बस पर सवार यात्रियों को दूसरे वाहन से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
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