Sultanpur News: कोटेदार पर घटतौली का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 14 Sep 2026 11:49 PM IST
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सुल्तानपुर। दोस्तपुर के खालिसपुर दुर्गा के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने राशन वितरण में घटतौली का आरोप लगाते हुए जांच कराने और नया कोटेदार नियुक्त करने की मांग का एक ज्ञापन में एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह को सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव का कोटेदार ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद दूसरी मशीन से राशन की तौल करता है। कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलता है। कई बार अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन नहीं दिए जाने की भी शिकायत की गई। आरोप है कि कोटेदार स्वयं दुकान पर मौजूद नहीं रहता और मजदूरों के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाता है। (संवाद)
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ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव का कोटेदार ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद दूसरी मशीन से राशन की तौल करता है। कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन मिलता है। कई बार अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन नहीं दिए जाने की भी शिकायत की गई। आरोप है कि कोटेदार स्वयं दुकान पर मौजूद नहीं रहता और मजदूरों के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाता है। (संवाद)
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