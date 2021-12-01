Sultanpur News: नदी में कूदी युवती, गोताखोरों ने सकुशल निकाला

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युवती ने अपना नाम निशा (18) निवासी लाला का पुरवा, भंडरा बताया। पुलिस के अनुसार युवती ने नदी में कूदने के पीछे पारिवारिक विवाद की बात बताई है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि युवती के पिता को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने पर युवती को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। संवाद

कुड़वार। कुड़वार घाट पुल से बृहस्पतिवार शाम एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया।