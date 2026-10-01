Sultanpur News: कवि कुमार विश्वास पर दर्ज मामले में गवाह तलब

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स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में गवाह को 31 अक्तूबर के लिए तलब किया है। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में लोक सभा चुनाव के दौरान तत्कालीन लोक सभा प्रत्याशी कुमार विश्वास व अन्य के खिलाफ 22 मार्च 2014 को आचार संहिता के उल्लंघन आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। इस मामले का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। आप पार्टी के पूर्व लोक सभा प्रत्याशी कुमार विश्वास समेत अन्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को गवाह गैरहाजिर रहे।