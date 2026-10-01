Sultanpur News: शिक्षक दंपती का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन, 48 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन

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अपर पुलिस अधीक्षक बृजनारायण सिंह के 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी और परिजन की सुरक्षा का लिखित आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसके बाद घाट पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।शिक्षक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह की सोमवार देर रात निजी स्कूल में बने घर में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार भोर चार बजे दोनों के शव घर पहुंचे। सुबह करीब आठ बजे परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर निकले। धोपाप घाट पुल के पास राईबीगो गांव पहुंचते ही घरवालों ने दोनों के शव सड़क पर रख दिए। इसके बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया।सुबह 9:20 बजे शुरू हुए प्रदर्शन से कादीपुर-धोपाप मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना के खुलासे की मांग करने लगे। शिक्षक संघ से जुड़े लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर एएसपी बृजनारायण सिंह, एसडीएम विनीत कुमार और सीओ विनय गौतम ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे गिरफ्तारी के स्पष्ट आश्वासन के बिना शव उठाने को तैयार नहीं हुए।बेटे की सुरक्षा का लिखित आश्वासनएएसपी ने 48 घंटे के भीतर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी व मृतक मुकेश सिंह के पुत्र अभ्युदय की सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद करीब 11:40 बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में धोपाप घाट पर दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र अभ्युदय सिंह ने नम आंखों से माता-पिता को मुखाग्नि दी। एएसपी ने बताया कि पांच टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।ढाई घंटे जाम में लगीं वाहनों की कतारेंप्रदर्शन के कारण कादीपुर-धोपाप मार्ग पर सुबह करीब 9:20 बजे से 11:40 बजे तक आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों और वाहन सवारों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने मौके पर यातायात नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन समाप्त होने और शव हटने के बाद मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका।शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य ने दी श्रद्धांजलिउत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह, गोंडा के जिला संयुक्त मंत्री बलवंत सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि देने वालों में जिला मंत्री राम आशीष मौर्य, जिला उपाध्यक्ष, रमेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, रणवीर सिंह, वैभव भटनागर, दीपेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष विनय प्रजापति सहित अन्य शिक्षक नेता शामिल रहे।