कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपने संगठन पर ध्यान दें संजय : राजेश

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आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कई राज्यों में भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले एजेंडे पर काम करती रही है। उन्होंने पंजाब में बच्चों पर लाठीचार्ज के मामले में आप नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए। गठबंधन का स्वरूप भी नेतृत्व ही तय करेगा, इसके लिए संजय सिंह को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दोनों दल मिलकर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाएंगे। -संवाद

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सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के नेता व सांसद संजय सिंह की नसीहत पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट राजेश तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को कांग्रेस और सपा को नसीहत देने के बजाय अपनी पार्टी और संगठन पर ध्यान देना चाहिए।