Sultanpur News: गोमती का बढ़ा जलस्तर, नौगंवा मार्ग तक पहुंचा पानी

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पिछले 36 घंटे से सोती, माधवपुर, औदहा और सड़ांव गांवों के खेतों में पानी भरा है। धान समेत अन्य फसलें डूब गई हैं। नौगवां-मायंग मार्ग पर पानी पहुंचने से ग्रामीणों, किसानों और छात्र-छात्राओं को दो दिन से परेशानी हो रही है। यह मार्ग धनपतगंज और कुड़वार ब्लॉकों को जोड़ता है। नौगवां के रणधीर सिंह, शिव बख्श सिंह, चंद प्रकाश सिंह और औदहा के अशोक पांडेय ने प्रशासन से जलस्तर पर नजर रखने और जरूरी कदम उठाने की मांग की।राजस्व लेखपाल विकास पाल ने बताया कि दोपहर में गोमती का जलस्तर 83.180 मीटर पहुंचने पर अधिकारी सक्रिय हो गए। नोडल अधिकारी शारदा सहायक खंड-16 के एक्सईएन की ओर से दोपहर 12 से शाम चार बजे तक चार बार माप कराई गई। इसमें जलस्तर 10 मिलीमीटर घटकर 83.170 मीटर पर स्थिर मिला।आज से घटने के आसारअपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व दैवी आपदा अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंचने से पहले ही स्थिर हो गया। शुक्रवार से इसके घटने के आसार हैं। प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है। नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।