Sultanpur News: चार रंगों में बंटेगा कचरा, स्कूल होगा स्वच्छ-सुथरा

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विद्यार्थियों को गीला, सूखा, सेनेटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे की पहचान कर अलग-अलग डिब्बों में डालने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये गतिविधियां दो अक्तूबर तक चलने वाले ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का हिस्सा हैं।हरे डस्टबिन में भोजन के अवशेष, फल-सब्जियों के छिलके आदि गीला कचरा डाला जाएगा। नीले डस्टबिन में कागज, गत्ता, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसे सूखे कचरे का निस्तारण होगा। लाल डस्टबिन सेनेटरी अपशिष्ट के लिए और काले डस्टबिन में बैटरी, बल्ब, ट्यूबलाइट व इस्तेमाल की गई दवाओं जैसे विशेष कचरे को रखा जाएगा।बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि अभियान के तहत विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों के फोटो और वीडियो पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान का समापन दो अक्तूबर को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ के रूप में होगा।स्वच्छता के साथ रचनात्मकता का रंग23 सितंबर को पोस्टर व नारा लेखन, 24 को जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक कराए गए। 26 सितंबर को विद्यालय में पैदा होने वाले कचरे का आकलन कर अपशिष्ट लेखा परीक्षण होगा। इसी दिन परिसर में श्रमदान भी कराया जाएगा। 28 सितंबर को रंगोली व चित्रकला तथा 29 सितंबर को वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी।