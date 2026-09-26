Sultanpur News: सीटी स्कैन मशीन ठप, जांच अटकी

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मायंग से पेट का सीटी स्कैन कराने पहुंचे विनय मिश्रा, लंभुआ की काजल, द्वारिकागंज की गीता और राज नंदिनी की जांच नहीं हो सकी। दूर-दराज से आए मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हुई। मशीन जल्द ठीक नहीं हुई तो मरीजों को निजी केंद्रों पर तीन हजार रुपये से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। विज्ञापन



केंद्र प्रभारी आमोद कुमार ने बताया कि इंजीनियर को सूचना दी गई है। मरम्मत के बाद जांच सेवा शुरू होगी। मायंग से पेट का सीटी स्कैन कराने पहुंचे विनय मिश्रा, लंभुआ की काजल, द्वारिकागंज की गीता और राज नंदिनी की जांच नहीं हो सकी। दूर-दराज से आए मरीजों को सबसे अधिक परेशानी हुई। मशीन जल्द ठीक नहीं हुई तो मरीजों को निजी केंद्रों पर तीन हजार रुपये से अधिक खर्च करना पड़ सकता है।केंद्र प्रभारी आमोद कुमार ने बताया कि इंजीनियर को सूचना दी गई है। मरम्मत के बाद जांच सेवा शुरू होगी।

अमहट। ट्रॉमा सेंटर परिसर स्थित सीटी स्कैन केंद्र की मशीन शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से खराब हो गई। दोपहर बाद जांच सेवा पूरी तरह ठप हो गई। सुबह से इंतजार कर रहे कई मरीजों को बिना जांच कराए लौटना पड़ा। केंद्र पर रोजाना 150 से अधिक मरीजों की जांच होती है।