Sultanpur News: कटघर पूरे चौहान गांव में खुली डिजिटल लाइब्रेरी

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ग्राम प्रधान/प्रशासक सुनीता पाल ने ग्रामीणों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी में हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, नोट्स और शांत वातावरण में पढ़ने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।ग्राम प्रधान ने कहा कि अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे यहीं रहकर डिजिटल माध्यम से अपनी तैयारी कर सकेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे।