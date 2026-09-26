Sultanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 01:07 AM IST
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1- टीकाकरण
सुबह 10:00 बजे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़वार के अंतर्गत सभी उपकेंद्रों पर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों का टीकाकरण किया जाएगा।
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2- प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। करौंदीकला के बांगरकला में मेरे सपनो का भारत-चित्रसेवा कार्यक्रम के तहत क्विज, चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
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3- सुंदरकांड पाठ
सुबह 10:30 बजे। कादीपुर कस्बे के झारखंड स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा।
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4- महफिल
दोपहर 12:00 बजे। गोसाईगंज के खानकाह कादरिया में 76वें सालाना उर्स पर महफिल का आयोजन होगा।
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5- शोभायात्रा
शाम 07:00 बजे। शहर में सजे गणेश पंडालों से विघ्नहर्ता की गाजे-बाजे के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी।
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सुबह 10:00 बजे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़वार के अंतर्गत सभी उपकेंद्रों पर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों का टीकाकरण किया जाएगा।
2- प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। करौंदीकला के बांगरकला में मेरे सपनो का भारत-चित्रसेवा कार्यक्रम के तहत क्विज, चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा।
3- सुंदरकांड पाठ
सुबह 10:30 बजे। कादीपुर कस्बे के झारखंड स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा।
4- महफिल
दोपहर 12:00 बजे। गोसाईगंज के खानकाह कादरिया में 76वें सालाना उर्स पर महफिल का आयोजन होगा।
5- शोभायात्रा
शाम 07:00 बजे। शहर में सजे गणेश पंडालों से विघ्नहर्ता की गाजे-बाजे के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी।