Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुड़वार के अंतर्गत सभी उपकेंद्रों पर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों का टीकाकरण किया जाएगा।

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2- प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। करौंदीकला के बांगरकला में मेरे सपनो का भारत-चित्रसेवा कार्यक्रम के तहत क्विज, चित्रकला, निबंध, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा।

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3- सुंदरकांड पाठ

सुबह 10:30 बजे। कादीपुर कस्बे के झारखंड स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा।

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4- महफिल

दोपहर 12:00 बजे। गोसाईगंज के खानकाह कादरिया में 76वें सालाना उर्स पर महफिल का आयोजन होगा।

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5- शोभायात्रा

शाम 07:00 बजे। शहर में सजे गणेश पंडालों से विघ्नहर्ता की गाजे-बाजे के साथ विसर्जन शोभायात्रा निकाली जाएगी।

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1- टीकाकरण