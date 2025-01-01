फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Villagers will get clean air; 14 villages will become garbage- and plastic-free

Sultanpur News: ग्रामीणों को मिलेगी शुद्ध आबोहवा, कूड़ा व प्लास्टिकमुक्त बनेंगे 14 गांव

Thu, 17 Sep 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Villagers will get clean air; 14 villages will become garbage- and plastic-free
मोतिगरपुर के बेलवारी में बोरी टांगने के बाद लोगों को जागरूक करते अ​धिकारी। संवाद
सुल्तानपुर। ग्रामीणों को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले के 14 गांवों को कूड़ा और प्लास्टिकमुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पंचायतीराज विभाग ने पहले चरण में प्रत्येक विकासखंड से एक गांव का चयन किया है। चयनित गांवों में घर-घर कूड़ा एकत्र करने और उसके निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है।
विज्ञापन


पंचायतीराज विभाग की टीम प्रत्येक चयनित गांव के घरों के सामने दो बोरियां लगवा रही है। इनमें एक बोरी में घरेलू कूड़ा और दूसरी में प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जाएगा। बोरियां लगाने के दौरान ग्रामीणों को कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
विज्ञापन

विभाग के अनुसार, घरों से एकत्र कूड़ा ठेला और ई-रिक्शा के माध्यम से निस्तारण इकाई तक पहुंचाया जाएगा। सामान्य कचरे का निस्तारण कूड़ा निस्तारण इकाई में, जबकि प्लास्टिक को प्लास्टिक निस्तारण इकाई में भेजा जाएगा। गीले कचरे के निस्तारण के लिए गांवों में गड्ढे बनाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने बताया कि चयनित गांवों में ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। घरों के पास बोरियां लगाई जा चुकी हैं और ग्रामीण उनमें कूड़ा डालने लगे हैं। चरणबद्ध तरीके से गांवों को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का काम किया जा रहा है।

चयनित गांव
: अखंडनगर-कनकपुर, बल्दीराय-रामपुर बबुआन, भदैंया-जादीपुर, धनपतगंज-सरैया मझौवा, दोस्तपुर-मुरैनी, दूबेपुर-कटावां, जयसिंहपुर-दौलतपुर, कादीपुर-राईबीगो, करौंदीकला-अमरेमउ, कूरेभार-कूरेभार, कुड़वार-इसरौली, लंभुआ-जमखुरी, मोतिगरपुर-बेलवारी और पीपी कमैचा-पूनी भीमपट्टी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed