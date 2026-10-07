Sultanpur News: यूट्यूबर के घर पुलिस पहुंचने का वीडियो वायरल, अखिलेश ने उठाए सवाल

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अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसे सत्ताधारी, वैसे अधिकारी। पोस्ट में पुलिस कार्रवाई पर अन्य टिप्पणियां भी की गई हैं। संजय के पिता सियाराम यादव ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके घर में घुसकर संजय और उसके बड़े भाई शिवा यादव की तलाश कर रहे थे। विज्ञापन



पुलिस बोली- मुकदमे में वांछित है संजय

सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। कोतवाली नगर में वादी जफरुल हसन ने अपने पुत्र शमीम रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। संजय यदुवंशी आरोपी है और विवेचना के दौरान उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। कहा कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसे सत्ताधारी, वैसे अधिकारी। पोस्ट में पुलिस कार्रवाई पर अन्य टिप्पणियां भी की गई हैं। संजय के पिता सियाराम यादव ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उनके घर में घुसकर संजय और उसके बड़े भाई शिवा यादव की तलाश कर रहे थे।पुलिस बोली- मुकदमे में वांछित है संजयसीओ लंभुआ ऋतिक कपूर ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। कोतवाली नगर में वादी जफरुल हसन ने अपने पुत्र शमीम रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। संजय यदुवंशी आरोपी है और विवेचना के दौरान उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। कहा कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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धम्मौर। अहिरन का पुरवा निवासी यूट्यूबर संजय यदुवंशी के घर सोमवार रात पुलिस पहुंचने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो को अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। पुलिस ने संजय को कोतवाली नगर में दर्ज जानलेवा हमले की प्राथमिकी में वांछित बताया है।