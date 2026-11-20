विज्ञापन

सीओ कादीपुर विनय गौतम के अनुसार, दिलीप चौहान अपने साथी अनिल कुमार सिंह के साथ सखोली गांव के पास गए थे। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने कहासुनी के बाद शराब की बोतल तोड़कर और चाकुओं से दोनों पर हमला कर दिया। हमले में दिलीप चौहान की मौत हो गई, जबकि अनिल कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी अखंडनगर भेजा गया था। मामले में पुलिस ने शिवम चौहान (24) और शिवम चौहान (23) को गिरफ्तार किया है।दोनों अखंडनगर थाना क्षेत्र के साड़ी जगदीशपुर गांव के निवासी हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पतजू पहाड़पुर गांव की ओर से नरवारी के पास घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक, हत्याकांड में तीन नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। इसके अलावा वारदात में शामिल तीन से चार अज्ञात लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ कादीपुर विनय गौतम के नेतृत्व में अखंडनगर इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार वर्मा की टीम ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की।