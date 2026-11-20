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कवि राजेंद्र प्रसाद पाठक अमरेश ने वीर रस की रचना ‘मां शारदा का पुत्र वही जो कि कायरों में वीरता का भाव भर दे’ सुनाकर जोश भर दिया। राजेंद्र प्रसाद पांडेय गड़बड़ ने ‘हृदय में झांक कर मैं जिंदगी की बातें लिखता हूं’ पंक्तियों से जीवन के एहसास बयां किए। डॉ. कमलेश भट्ट ने हास्य रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। अंशुमान तिवारी, डॉ. करुणेश भट्ट, राज कपूर शुक्ल बागी, जगदंबा तिवारी मधुर और हरिनाम शुक्ल ने भी रचनाएं प्रस्तुत कीं। आयोजन बलभद्र प्रसाद पांडेय और स्वामी प्रसाद पांडेय ने किया।

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बंधुआकला। श्रीराम यज्ञ पांडेय सपर्या समिति की ओर से बृहस्पतिवार को बबुरी गांव में सारस्वत साहित्यिक संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जिले के साहित्यकारों और कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिये सामाजिक सरोकारों, मानवीय संवेदनाओं, प्रेम और जीवन के विविध पहलुओं को शब्दों में पिरोया। कविताओं पर श्रोताओं ने तालियों के साथ सराहना की।