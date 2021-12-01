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प्रधानाचार्य डॉ. हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिकायत, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयानों की समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से दोनों छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया।प्रधानाचार्य ने बताया कि दोनों छात्रों का निष्कासन 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। उन्हें एक वर्ष तक महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान वे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों और प्रतियोगिताओं में संस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखना और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।