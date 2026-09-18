Sultanpur News: श्रद्धा को जिंदा जलाने वाले दो दोषियों को उम्रकैद

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बुधवार को कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को पुलिस दोनों को जेल से कोर्ट लेकर पहुंची। सजा के बिंदु पर अभियोजन ने कड़ी सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने दोषियों की उम्र और कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शाम 4:40 बजे फैसला सुनाया।हैंडपंप पर पानी भरते समय बनाया था निशाना21 सितंबर 2020 को श्रद्धा हैंडपंप पर पानी भर रही थी। अभियोजन के अनुसार सुभाष और जयकरन ने उसके हाथ-पैर व मुंह बांधे और केरोसिन डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी श्रद्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में मां अर्चना देवी ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई में अभियोजन ने 12 और बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए।एक आरोपी की सुनवाई जारी, दूसरे पर हाईकोर्ट का स्टेआरोपी महंथ को हाल में पुलिस ने देहली बाजार से गिरफ्तार कर जेल भेजा। उसका मामला विचाराधीन है। वहीं जगबरन यादव के मामले में हाईकोर्ट से स्टे होने के कारण सुनवाई रुकी है।फैसला सुनते ही फूट फूटकर रोने लगेसजा के बाद दोनों दोषियों के परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही। मृतका के पिता प्रदीप सिंह ने फैसले पर संतोष जताया। बताया कि घटना के समय श्रद्धा बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी।