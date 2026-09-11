Sultanpur News: केएनआई की दो छात्राओं का ब्रिटेन की कंपनी में चयन

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चयनित छात्राओं में तृप्ति शंकधर और शिवांगी कनौजिया शामिल हैं। संस्थान के यूजीसी डिप्लोमा समन्वयक डॉ. संजय पांडेय ने बताया कि छात्राओं ने कंपनी की ओर से आयोजित दक्षता परीक्षण और चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सफलता पर संस्थान के प्रबंधक विनोद सिंह और प्राचार्य प्रो. सुनील प्रताप सिंह ने छात्राओं को बधाई दी। - संवाद

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सुल्तानपुर। कमला नेहरू संस्थान की दो छात्राओं का नोएडा स्थित ब्रिटेन आधारित कंपनी गैलरीव ग्रेस स्टूडियो में चयन हुआ है। ये छात्राएं यूजीसी डिप्लोमा के कंप्यूटर ग्रैफिक्स एंड एनीमेशन कोर्स की हैं।