Sultanpur News: पीडी से अभद्रता के आरोपी दो कर्मी डीआरडीए से कार्यमुक्त

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ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक अशोक कुमार सिंह ने कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव और सहायक लेखाकार अमित श्रीवास्तव को 30 अगस्त को डीआरडीए से कार्यमुक्त कर दिया। जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को पत्र भेजकर उनके स्थान पर दो कर्मचारियों की मांग की है।पीडी ने बीते सप्ताह दोनों कर्मचारियों पर गलत पत्रावली पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। हस्ताक्षर से इनकार करने पर दोनों के आवास पहुंचकर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई थी।अभी तक दोनों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होने के बीच पीडी ने उन्हें डीआरडीए से कार्यमुक्त कर दिया। पीडी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के अभाव में डीआरडीए का कामकाज प्रभावित हो रहा है। नए कर्मचारियों की मांग डीडीओ से की गई है।