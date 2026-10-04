Sultanpur News: दो चोरी की बाइक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

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घंटाघर चौराहे पर शुक्रवार रात पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से पता चला कि जिला पंचायत भवन के अंदर नीचे की ओर बनी अर्धनिर्मित दुकानों के पास छिपाकर दो चोरी की बाइक रखी गई हैं। चोरी करने के आरोपी उसे निकालकर बेचने जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लंभुआ के धनापुर निवासी गोमती प्रसाद मिश्र व शहर के डिहवा निवासी सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर दो बाइकें मिलीं।

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सुल्तानपुर। कोतवाली नगर पुलिस ने शुक्रवार रात को दो चोरी की बाइकों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी चोरी की बाइक बेचने जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली नगर में पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।