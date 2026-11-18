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परिजनों ने सड़क दुर्घटना का मुआवजा दिलाने और वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोमवार शाम छह बजे पिकअप और बाइक की भिड़ंत हुई थी। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। बाइक पर विजय प्रकाश (36), उनकी पत्नी मंजू, पुत्री साक्षी (13) व गुड्डी (07) सवार थे। ये सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अंबेडकरनगर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां से मंजू को मेडिकल कॉलेज अंबेडकरनगर और पुत्री गुड्डी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार शाम करीब 04:30 बजे परिजन मंजू का शव लेकर गंगापुर भुलिया पहुंचे। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर कादीपुर-दोस्तपुर मार्ग जाम कर दिया। कादीपुर तहसीलदार रितुराज नागर और दोस्तपुर प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह परिजनों को समझाने में लगे रहे। विजय प्रकाश के पिता चंद्रिका प्रसाद ने तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा। इसमें मुआवजा, आवासीय पट्टा और वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग थी।अधिकारियों ने दिया आश्वासनअधिकारियों ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब तीन घंटे बाद, मंगलवार शाम 07:30 बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ। तहसीलदार रितुराज नागर ने बताया कि मांग पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने बताया कि वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।