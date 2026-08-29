Sultanpur News: लखनऊ में चल रहा पूर्व विधायक के गनर का इलाज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 29 Aug 2026 11:23 PM IST
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सुल्तानपुर। लंभुआ के पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय के गनर मोतिगरपुर के बंधु मिश्र का पुरवा निवासी अवधेंद्र मिश्र (34) बृहस्पतिवार रात गोलाघाट पर दुर्घटनावश लाइसेंसी बंदूक की गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।
वहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल लिया। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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वहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूर्व विधायक ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल लिया। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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