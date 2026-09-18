यूपीआई पर शुल्क लगा तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी : कंछल

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बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके बावजूद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी व्यापारी समाज पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। जरूरत पड़ी तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कहा कि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से व्यापार में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली और उनके समाधान के लिए संगठन को सक्रिय करने की बात कही।इस मौके पर जिला महामंत्री हाजी मो. इलियास खान, रामतीरथ सोनी, गौरव तिवारी, मो. शहजाद, मंजूर अहमद, सईद अहमद, एजाज अहमद, जुबेर अहमद, जावेद अहमद, अरबाब अहमद आदि मौजूद रहे।