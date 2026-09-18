यूपीआई पर शुल्क लगा तो सड़कों पर उतरेंगे व्यापारी : कंछल
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 18 Sep 2026 12:49 AM IST
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सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल के बृहस्पतिवार को जनपद आगमन पर व्यापारियों ने स्वागत किया। शहर के सुपर मार्केट पहुंचने पर जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह और नगर अध्यक्ष आनंद पांडेय के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया।
बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके बावजूद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी व्यापारी समाज पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। जरूरत पड़ी तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कहा कि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से व्यापार में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली और उनके समाधान के लिए संगठन को सक्रिय करने की बात कही।
इस मौके पर जिला महामंत्री हाजी मो. इलियास खान, रामतीरथ सोनी, गौरव तिवारी, मो. शहजाद, मंजूर अहमद, सईद अहमद, एजाज अहमद, जुबेर अहमद, जावेद अहमद, अरबाब अहमद आदि मौजूद रहे।
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बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके बावजूद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी व्यापारी समाज पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली है। जरूरत पड़ी तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कहा कि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों से व्यापार में आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली और उनके समाधान के लिए संगठन को सक्रिय करने की बात कही।
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इस मौके पर जिला महामंत्री हाजी मो. इलियास खान, रामतीरथ सोनी, गौरव तिवारी, मो. शहजाद, मंजूर अहमद, सईद अहमद, एजाज अहमद, जुबेर अहमद, जावेद अहमद, अरबाब अहमद आदि मौजूद रहे।
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