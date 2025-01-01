Sultanpur News: अमेठी बाड़ा गल्ला मंडी प्रकरण में व्यापारियों का प्रदर्शन

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व्यापारियों ने मंडी की दुकानों और संबंधित भूमि के अभिलेखों की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की। व्यापारियों ने 17 मार्च 2026 के एकपक्षीय आदेश, नगर पालिका की न्यायालयीय पैरवी, कथित नोटिसों पर कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग उठाई। डीएम ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि दुकानें खाली नहीं होंगी। कहा कि वह स्वयं मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई होगी।इस मौके पर मनीष साहू, राहुल, अंकित, हिमांशु मालवीय, सौरभ, शैलेंद्र अग्रहरि, उमाशंकर, शंकर लाल कैलाशी, मुन्ना लाल जायसवाल, संजय अग्रवाल, गुरमीत, जेठू, संजय सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।हाईकोर्ट के आदेश का होगा अनुपालननगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि नगर पालिका की ओर से किसी भी व्यापारी को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। वर्ष 2020 में नगर पालिका की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई रिट खारिज हो गई थी। फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई है। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।