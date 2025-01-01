Sultanpur News: जोन लेवल सेपक टकरा में पुलिसकर्मियों ने जीते चार पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 12:04 AM IST
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सुल्तानपुर। गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में हुई 74 वीं यूपी पुलिस वॉलीबॉल/सेपक टकरा क्लस्टर जोन प्रतियोगिता में जिले के पुलिस कर्मियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक जीते। प्रतियोगिता 10 से 14 सितंबर के बीच हुई थी। सोमवार को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी सम्मानित किया।
प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले रिचा मिश्रा, आरती यादव, आरक्षी शिवम पाठक, जितेंद्र पाल, योगेंद्र मिश्र, सिराज अहमद, रश्मि कटियार, सौम्या शुक्ला, आरती व आकांक्षा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इन पुलिस कर्मियों ने लखनऊ जोन से प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। महिला सेपक टकरा टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और दो रजत पदक हासिल किए। वहीं, पुरुष सेपक टकरा टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत पदक जीता। (संवाद)
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प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले रिचा मिश्रा, आरती यादव, आरक्षी शिवम पाठक, जितेंद्र पाल, योगेंद्र मिश्र, सिराज अहमद, रश्मि कटियार, सौम्या शुक्ला, आरती व आकांक्षा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इन पुलिस कर्मियों ने लखनऊ जोन से प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। महिला सेपक टकरा टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और दो रजत पदक हासिल किए। वहीं, पुरुष सेपक टकरा टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत पदक जीता। (संवाद)
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