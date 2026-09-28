Sultanpur News: किशोरियों को अपनी बात रखने के लिए मिलेगा सुरक्षित मंच

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स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं की सामान्य शारीरिक जांच के साथ मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जाएगा। जरूरतमंद महिलाओं को पेशेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ‘किशोरी मंच’ में किशोरियों और युवा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की समस्याओं पर बेझिझक अपनी बात रखने के लिए सुरक्षित मंच मिलेगा।अध्यक्ष मनजोत कौर ने बताया कि आकांक्षा समिति उत्तर प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (आईएएसओवा) की डेवलपमेंट सोसाइटी है। वंचित और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाने पर भी जोर रहेगा।केजीबीवी छात्राओं पर अगला फोकसअगले चरण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के लिए शिक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित करने की तैयारी है। बैठक में एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया, मंजुल मयंक, प्रीति जैन, नेहा यादव, आकांक्षा तिवारी, इंदु भूषण, सुमन सिंह, डॉ. शिवांगी चौहान, रूबी और सोनी यादव मौजूद रहीं।