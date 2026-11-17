विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में स्वगणना की प्रक्रिया 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसमें लोग मोबाइल से पोर्टल को लिंक करके क्रमवार पूछे गए प्रश्नों तक उत्तर भरकर स्वगणना कर सकते हैं। पोर्टल पर स्वगणना की जानकारी सबमिट करने पर मिलने वाली आईडी सुरक्षित रखकर सत्यापन के दौरान उसे प्रगणक को बताना होगा। प्रगणक एक दिसंबर से चार जनवरी-2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे। इसी दौरान प्रगणक स्वगणना का सत्यापन भी करेंगे।पांच से नौ जनवरी-2027 तक पुनरीक्षण चरण संचालित होगा। डीएम ने सभी लोगों से निर्धारित अवधि में अपनी स्वगणना करने की अपील की है। कहा कि जनगणना देश के विकास की योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।जिला गणना अधिकारी व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह ने बताया कि स्वगणना में 40 प्रश्नों का उत्तर भरा जाना है। सभागार में स्वगणना करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट प्रीती जैन, एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया, नीरज श्रीवास्तव, विजय बहादुर, कमल श्रीवास्तव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। सर्वर व्यस्त होने से जनप्रतिनिधियों का स्वगणना कार्य प्रभावित रहा।