Sultanpur News: हाईस्कूल-इंटर का पाठ्यक्रम 10 जनवरी तक पूरा करना होगा

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कक्षा 10 और 12 का पूरा पाठ्यक्रम 10 जनवरी 2027 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में कोर्स अधूरा मिला तो संबंधित प्रधानाचार्य की जवाबदेही तय होगी। फरवरी 2027 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। बोर्ड ने विद्यालयों को केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित न रहने को कहा है बल्कि विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।कैलेंडर जारी होते ही जिले के माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में 29 राजकीय, 58 सहायता प्राप्त और 377 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड ने समयबद्ध तैयारी की व्यवस्था तय की है।प्री बोर्ड के साथ शुरू होगी परीक्षा की तैयारीकक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं 11 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। इसके बाद 27 जनवरी से 10 फरवरी तक बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। कक्षा नौ और 11 की वार्षिक परीक्षाएं एक फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा नौ और 11 का पाठ्यक्रम 25 जनवरी 2027 तक पूरा कराया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति, मॉडल पेपर और परीक्षा अभ्यास कराया जाएगा।अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर तयकक्षा 10 और 12 की अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षाएं सितंबर के चौथे सप्ताह में होंगी। अर्धवार्षिक लिखित परीक्षाएं अक्तूबर में कराई जाएंगी। विभाग ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक चरण की तैयारी समय से पूरी की जाए। डीआईओएस सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कक्षा 10 और 12 का पाठ्यक्रम 10 जनवरी 2027 तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि पाठ्यक्रम अधूरा मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।